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В Тульской области 21 учреждение включили в проект «Старшее поколение»

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На совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась реализация проекта «Старшее поколение». К началу следующего года он охватит всю территорию региона.

«Старшее поколение» подразумевает организацию услуг долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. На организацию программы выделено более 75 млн рублей, в том числе 71,4 из федерального бюджета. Как передает ИА «Тульские известия», на сегодняшний день в программу включено 21 учреждение социального обслуживания и здравоохранения в семи муниципалитетах области.

В России более 9 млн одиноких пенсионеров. И если физически они способны обустроить свой быт, то обеспечить себя финансово может только половина из них. 22% пожилых людей, которые проживают отдельно от родственников, продолжают работать. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра.

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