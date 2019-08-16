Спартакиада пенсионеров России состоится в Башкирии

Башкортостан примет Спартакиаду пенсионеров России. В спортивных состязаниях примут участие спортсмены из 76 регионов РФ, а также из семи иностранных государств.

Пенсионеры будут соревноваться в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, стрельбе, шахматах и других дисциплинах. Спартакиада пройдет на базе Центра спортивной подготовки в Уфе. Принимать участие в состязаниях будут спортсмены из 76 регионов, а также из Германии, Чехии, Армении, Великобритании, Финляндии, Франции и Литвы. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По сравнению с 2014 годом число участников отборочных туров Спартакиады выросло в пять раз. К соревнованиям допускаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Каждый регион может выставить делегацию из девяти человек.

Открытие Спартакиады состоится 24 августа, соревнования продлятся до 27 августа.