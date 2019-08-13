Выставка о царском спорте открылась в Липецке

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка «Здоровья дар благой. Романовы и спорт». На ней представлены велосипеды, коньки, теннисные ракетки, наборы для игры в крокет, санки и другие предметы XVIII – начала XX века из коллекции музея-заповедника «Петергоф».

Проект уникальный, на его организацию потребовалось около 8 млн рублей. Как отмечает Lipetskmedia, врио главы региона Игорь Артамонов лично просил замминистра культуры России оказать поддержку в создании выставки.

Экспозиция в Липецке будет открыта для посетителей до середины октября.