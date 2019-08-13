Прямой эфир

Выставка о царском спорте открылась в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка «Здоровья дар благой. Романовы и спорт». На ней представлены велосипеды, коньки, теннисные ракетки, наборы для игры в крокет, санки и другие предметы XVIII – начала XX века из коллекции музея-заповедника «Петергоф».

Проект уникальный, на его организацию потребовалось около 8 млн рублей. Как отмечает Lipetskmedia, врио главы региона Игорь Артамонов лично просил замминистра культуры России оказать поддержку в создании выставки.

Экспозиция в Липецке будет открыта для посетителей до середины октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых
Стоимость клада — миллионы долларов
Место расстрела семьи Николая II восстановили в Екатеринбурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017