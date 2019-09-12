Сахалин приобрел автобусы для доставки пенсионеров до медучреждений

В Сахалинской области закупили два новых автобуса в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Транспорт предназначен для доставки пенсионеров до медучреждений.

Как рассказала начальник отдела учреждений соцобслуживания министерства соцзащиты региона Елена Кобец, два первых автомобиля направят в Углегорский и Долинский районы. «Мобильные бригады» будут доставлять пенсионеров старше 65 лет в медучреждения на диспансеризацию или дополнительные скрининги здоровья, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам Кобец, в сентябре поступило распоряжение приобрести третий автобус, который направят в Поронайский район. В будущем «мобильные бригады» планируется организовать во всех муниципалитетах региона.

Федеральный проект «Старшее поколение» охватывает 2019–2024 годы. На закупку автобусов из федерального бюджета направили 5,7 млн рублей и 1,3 млн рублей — из регионального.