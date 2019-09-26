«Московское долголетие» проведет театральный фестиваль

«Московское долголетие» организует театральный фестиваль в ноябре в честь Года театра. Об этом 26 сентября журналистам рассказал глава Культурного центра имени И. Астахова Дмитрий Бикбаев.

По его словам, фестиваль театрального искусства будет называться «Серебряная астра». Он будет состоять из образовательного блока, в рамках которого мастера будут общаться с учениками на темы культуры и развивать актерское мастерство, и культурной программы.

«Будут созданы культурные продукты, которые потом будут использоваться этими студиями, мы поможем сделать спектакли, которые потом они смогут показывать у себя в районах и радовать всех, абсолютно любого зрителя», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Бикбаева.

Замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов отметил, что во всех районах города в рамках проекта открыты и работают театральные студии и направления.

25 сентября сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие».