Лучи добра: в Москве завершился фестиваль «Круг света»

В столице завершился ставший уже традиционным фестиваль «Круг света». За пять дней площадки посетили более трех миллионов человек, насладившихся яркими пиротехническими и световыми шоу. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Центром праздника света вновь стал Гребной канал в Крылатском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Площади и улицы Москвы стали интерактивными площадками фестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Музей-заповедник «Коломенское» на время фестиваля стал «Парком сказок»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Мультимедийное шоу «Семь нот» на Гребном канале открывало фестиваль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В качестве объектов световых инсталляций в Коломенском использовались даже деревья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Политехнический музей представил на своем фасаде историю и будущее одного из старейших зданий столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Принял участие в фестивале и Большой театр
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Проецируемые на фасад Политехнического музея образы эффектно вписывались в архитектуру здания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Всего в фестивале было задействовано девять площадок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Световое шоу Большого театра, конечно, было посвящено сценическому искусству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Завершился фестиваль фейерверком и световой новеллой «Код единства», показанными на Гребном канале
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