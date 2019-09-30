Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты

Дмитрий Трапезников, избранный накануне главой Элисты, никаких специальных задач на востоке Украины не выполнял. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.

Назначения на пост главы столицы республики остаются прерогативой главы региона, напомнил представитель Кремля.

«Разъяснения насчет целесообразности назначения лучше получать там», — добавил Песков. Как он уточнил, для избрания на должность необходимо соблюдение российского законодательства и наличие российского гражданства.

Трапезникова избрали главой Элисты накануне в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания 6-го созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова.

Он был назначен и.о. главы ДНР 31 августа 2018 года после гибели Александра Захарченко в результате взрыва. Спустя неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который руководит республикой по сей день.