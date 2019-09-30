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Глава Калмыкии собрался нестандартно решать проблемы Элисты

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

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По его словам, главным препятствием на пути развития республики и ее столицы стали криминал и коррупция. При застройке Элисты никто не придерживается генплана, а вся инфраструктура ЖКХ полностью изношена. «Я убежден, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений», — написал политик в обращении к жителям региона во «ВКонтакте».

Как отметил Хасиков, врио главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников подготовил концепцию развития Элисты и готовит комплексный план.

На прошлой неделе на заседании Элистинского городского собрания был избран временно исполняющий обязанности главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, ранее возглавлявший Донецкую Народную Республику.

26 сентября Хасиков отметил, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города, а власти республики намерены оказывать ему поддержку.

Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году. На сайте администрации Элисты указано, что он окончил несколько вузов в Донбассе и один в Нальчике. В начале 2000-х работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», затем занимался бизнесом. С 2016 года был председателем совета министров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Был назначен и.о. главы ДНР 31 августа 2018 года после гибели Александра Захарченко в результате взрыва. Спустя неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который руководит республикой по сей день.

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