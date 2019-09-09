Хасиков победил на выборах главы Калмыкии с 82,57% голосов

Врио руководителя Калмыкии Бaту Xacикoв побеждает на выборах главы республики с результатом 82,57% после обработки всех протоколов. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалoв.

«Обработано 100% протоколов, Бaту Xacикoв набрал 82,57% голосов», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, второе заняла Наталья Манжикова от «Справедливой России» — 8,51%, третье — Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от «Патриотов России» (2,75%). Явка, по данным Дикалова, составила 55,14%.

По мнению Хасикова, представлять Калмыкию в Совфеде должен экс-капитан команды КВН «Сборная» РУДН Caнгаджи Тарбаев. Последний ранее говорил, что давно знаком с Хасиковым и готов помогать развитию региона в качестве сенатора.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.