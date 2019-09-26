Главой администрации Элисты назначен бывший лидер ДНР

Временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты избран бывший глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Трапезников. Об этом сообщается на сайте администрации города в четверг, 26 сентября.

«Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания 6-го созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича», — отмечается в сообщении.

По данным РБК, который ссылается на близкий к Кремлю источник, кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник президента России Владислав Сурков.

Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году. На сайте администрации Элисты указано, что он окончил несколько вузов в Донбассе и один — в Нальчике. В начале 2000-х работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», затем занимался бизнесом. С 2016 года был председателем совета министров ДНР. Был назначен и.о. главы ДНР 31 августа 2018 года после гибели Александра Захарченко в результате взрыва. Спустя неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который руководит республикой по сей день.

В мае 2019 года Окон Нохашкиев, возглавлявший администрацию Элисты с июля 2016 года, был временно отстранен от должности и объявлен в розыск, сообщает ТАСС. Против чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Агентство со ссылкой на Генпрокуратуру отмечает, что из-за недостаточного госфинансирования в доме-интернате за счет пенсий по инвалидности детей приобретались оборудование, одежда и оказывались социально-медицинские услуги. Так, с 2011 по 2019 год руководство учреждения потратило из этих пенсий более 2,2 млн рублей «с согласия должностных лиц администрации Элисты». С 29 мая врио главы администрации города была назначена замглавы мэрии Элисты, замглавы администрации Галина Васькина.