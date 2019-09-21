Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

Победивший на выборах главы Калмыкии Бату Хасиков вступил в должность. Инаугурация состоялась в субботу, 21 сентября, в правительстве региона, сообщает «РИА Новости».

Как уточнил представитель пресс-службы главы региона, вступление Хасикова в должность состоялось в рамках торжественного заседания Народного хурала (парламента) Калмыкии шестого созыва.

В единый день голосования, 8 сентября, многократный чемпион мира по кикбоксингу Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,57% голосов. Ранее, в марте текущего года, он был назначен исполняющим обязанности главы региона.

8 сентября жители 85 регионов России выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.