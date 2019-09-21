Прямой эфир

Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победивший на выборах главы Калмыкии Бату Хасиков вступил в должность. Инаугурация состоялась в субботу, 21 сентября, в правительстве региона, сообщает «РИА Новости».

Как уточнил представитель пресс-службы главы региона, вступление Хасикова в должность состоялось в рамках торжественного заседания Народного хурала (парламента) Калмыкии шестого созыва.

В единый день голосования, 8 сентября, многократный чемпион мира по кикбоксингу Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,57% голосов. Ранее, в марте текущего года, он был назначен исполняющим обязанности главы региона.

8 сентября жители 85 регионов России выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов
Глава ЦИК объявила об отмене результатов выборов на восьми участках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019