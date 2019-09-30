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Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.

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Как отметили в ведомстве, среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей, индексация коснется порядка 31 млн человек.

Также с 1 апреля 2020 года в России планируется проиндексировать пенсии по гособеспечению, включая социальные, в соответствии с увеличением прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. По предварительной информации, рост составит 7%. Повышение затронет почти 4 млн человек.

В начале сентября стало известно, что Минфин разработал законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Его элементами являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Цель инициативы — создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимул для самостоятельного формирования таких накоплений.

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