Цискаридзе удивился информации СМИ о своей пенсии в 12 тыс. рублей

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе удивился информации в СМИ о том, что размер его ежемесячной пенсии составляет 12,1 тыс. рублей.

«Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты. — Ред.) знают, если я не знаю, сколько она», — сказал 45-летний артист в комментарии радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 22 сентября.

По словам Цискаридзе, когда он выходил на пенсию, у него был самый высокий размер выплат за всю историю Большого театра.

«Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Им всем давали какие-то смешные деньги», — подытожил балетмейстер.

Ранее в этот же день журнал «Телепрограмма» назвал размеры пенсий некоторых российских звезд кино и шоу-бизнеса. Так, артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, по ее признанию, получает почти 50 тыс. рублей, а знаменитому телеведущему Николаю Дроздову приходит пенсия в 30 тыс. рублей.