Прямой эфир

В ПФР рассказали, в каких случаях могут снизить пенсию

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах. Этому есть несколько причин.

Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
Минтруд планирует запустить новый онлайн сервис для проверки гражданами данных ПФР

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом удержания части суммы могут быть на следующих основаниях: решение суда о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, исполнительные документы о взыскании сумм, излишне выплаченных человеку.

То есть, как объясняет «Российская газета», если пенсионер вовремя не заплатил штрафы или не внес квартплату, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения.

Как отмечает издание, так как пенсия является доходом, то сейчас нет никаких ограничений по взысканию. По исполнительным документам за пенсионером должна быть сохранена половина о суммы выплат. В случае если взыскивают, к примеру, невыплаченные алименты, размер удержаний может достигать 70%.

Если сумма пенсии превышает установленную, то лишние деньги ежемесячно возвращаются в Пенсионный фонд, при этом удержания не могут превышать 20%. Это происходит в случаях, если человек утрачивает право на получение пенсионных выплат, но не информирует об этом соответствующие органы.

Также на уменьшение пенсии может повлиять переезд в другой город на постоянной основе, поскольку при смене места жительства меняется региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат. В данном случае можно попытаться сохранить регистрацию в том месте, где выплаты были больше.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсии россиян ждет индексация. Размер страховых выплат увеличат на 6,6%, а социальных — на 7%. В среднем страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров составят 16,4 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
СМИ узнали о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019