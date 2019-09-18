Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк». Опрос опубликован на сайте организации в среду, 18 сентября.

Как показали результаты опроса, россиянам, у которых есть самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь 25% таких граждан отказываются от развлечений и досуга в пожилом возрасте в отличие от 55% тех, кто живет лишь на выплаты от государства.

Почти 60% пенсионеров, пользующихся услугами НПФ, тратят на еду меньше половины своего ежемесячного дохода, в то время как среди тех, кто не делал добровольные взносы во время работы, доля таких респондентов меняется в зависимости от региона.

Также пятая часть клиентов НПФ после достижения пенсионного возраста продолжает путешествовать по стране, а 11% позволяют себе выбраться за рубеж. Менее четверти из них (23%) экономят на обуви и одежде. В сравнении, люди без накоплений после выхода на пенсию экономят на вещах вдвое чаще (45%).

Между тем с января 2021 года в России планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. Соответствующий законопроект уже подготовил Минфин.