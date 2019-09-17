Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. О начале разработки данной инициативы сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект подготовил Минфин. Его текст пока не опубликован. В описании сказано, что цель инициативы — предоставление россиянам возможности финансировать пенсии за счет личных взносов в системе негосударственного пенсионного обеспечения «при стимулирующей поддержке государства».

В ведомстве объяснили, что сейчас личное участие граждан в формировании пенсии находится на низком уровне.

Публичное обсуждение инициативы пройдет с 17 по 30 сентября.

О том, что Минфин разработал законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», стало известно 9 сентября. Сообщалось, что его элементами являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Как отмечает ТАСС, предполагалось, что продукт был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Его концепция предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты. Также предполагалась возможность изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.