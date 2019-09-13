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Страховые и социальные пенсии проиндексируют в России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пенсии россиян ждет индексация в 2020 году. Размер страховых выплат увеличат на 6,6%, а социальных — на 7%. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила зампред правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Интерфакс».

Она отметила, что соответствующие ресурсы предусмотрены. В среднем страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров составят 16,4 тыс. рублей.

Социальные выплаты проиндексируют на 3,8%. Минтруд уже подготовил проект постановления. В правительство его внесут в январе 2020 года, после корректировок, в которых учтут актуальные данные Росстата, уточняет телеканал «360».

Голикова отметила, что индексация будет производиться на уровень выше инфляции. Так, в прошлом году пенсии были проиндексированы на 7,05%, что было выше ее уровня на 4,3%, сообщает RNS.

В России пенсии повышают согласно параметрам индексации страховых пенсий, зафиксированных российскими властями до 2024 года.

Ранее в этот же день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями россиян. Предполагаемый ущерб может исчисляться миллиардами рублей.

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