Помогавший детям помощник главы СКР вышел на пенсию

Президент России Владимир Путин уволил генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова с поста старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР), выслуга которого составила 50 лет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на самого генерала 8 сентября.

Комиссаров уточнил, что был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Соответствующий документ пока не появился на портале правовой информации.

Свое увольнение Комиссаров называет не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Однако он еще не решил, чем теперь будет заниматься. «Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры», — пошутил он.

В СК генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, а также социально незащищенных семей. Омбудсмен по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила изданию, что постоянно была на связи с помощником главы СКР, в том числе и сейчас.

«Вместе нам удалось помочь многим. Одна из недавних историй связана с сирийским мальчиком Ахматом. Играя во дворе, ребенок подорвался на мине, лишился ноги. Чтобы сохранить вторую ногу, нужно было ехать в Россию», — рассказала она. По словам Кузнецовой, именно Комиссаров поспособствовал отправке в Москву этого мальчика для операции. Больной был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы 12 декабря 2018 года.

Кроме Следственного комитета, Комиссаров служил в составе Группы советских войск в Германии, в МВД и Федеральной службе судебных приставов России. С учетом участия в боевых действиях в горячих точках (он дважды был в длительных командировках на Северном Кавказе, был контужен, получил орден Мужества) общая выслуга у генерала составила чуть менее 50 лет. Комиссаров имеет три госнаграды и 30 ведомственных и иностранных наград.