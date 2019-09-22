Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».

По данным издания, например, 79-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная получает сегодня солидное пособие от государства.

«Пенсия у меня очень хорошая — сейчас выходит почти 50 тыс. рублей», — отметила она.

Работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей. По ее словам, в выплатах она особо не нуждается и будет продолжать работать, «пока ноги таскают».

Звезде российского балета, 45-летнему Николаю Цискаридзе ежемесячно начисляют 12,1 тыс. рублей. Как артист балета он получает досрочную пенсию, но продолжает активно работать в Академии русского балета в Санкт-Петербурге. По достижении общероссийского пенсионного возраста Цискаридзе получит дополнительную надбавку, в том числе за звание народного артиста.

70-летняя Алла Пугачева благодаря надбавке за звание народной артистки СССР получает 47 тыс. рублей, часть из которых отдает на благотворительность, пишет издание.

Знаменитому телеведущему Николаю Дроздову приходит пенсия в 30 тыс. рублей, которые позволяют ему материально помогать дочке и двум внукам.

41 тыс. рублей в качестве пенсии получает 57-летняя заслуженная артистка России Алена Свиридова.

Певица Лолита ранее заявляла, что получает 21 тыс. рублей. При этом ранее артистка жаловалась на проблемы с подтверждением трудового стажа, из-за чего ей насчитали пенсию в размере менее 6 тыс. рублей.