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Названа величина прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В следующем году прожиточный минимум пенсионера в России составит 9311 рублей, следует из проекта закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.

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В проекте федерального закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.

Согласно информации на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8846 рублей.

24 сентября ПФР назвал регионы с самыми высокими пенсиями. Лидирует в этом списке Чукотка: средняя пенсия там составляет 24,3 тыс. рублей. Второе место заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.).

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