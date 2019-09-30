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В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max. Об этом 30 сентября пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

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Доставка гаджета iPhone 11 фиолетового цвета займет две-три недели, зеленого — на неделю дольше. Ажиотаж отмечается только на эти расцветки из шести доступных. За аналогичный период российский интернет-магазин корпорации обещает отправить iPhone 11 Pro и Pro Max.

Реселлеры Apple подтверждают: из-за высокого спроса некоторые модели в ряде российских городов в дефиците или уже недоступны. В частности, это касается версий с большими объемами памяти — 256 Гб и 512 Гб.

По словам представителя «М.Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, спрос на новые модели iPhone вчетверо превысил продажи iPhone XS. Ритейлеры подтверждают — объем предзаказов в два-три раза превысил прошлогодние показатели.

При этом количество реализованных смартфонов новой линейки не раскрывают ни в Apple, ни реселлеры. По некоторым данным, за первую неделю россияне приобрели от 9,2 тыс. до 40 тыс. штук. Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что ритейлеры искусственно раздувают дефицит из-за невысокого спроса не некоторые модели.

iPhone новой линейки корпорация Apple представила 10 сентября. Предзаказ новых моделей начался 18 сентября, а продажи в России стартовали 20 сентября. При этом цены в российских магазинах оказались одними из самых высоких в мире. Ранее эксперты объяснили, почему спрос на версии Pro и Pro Max оказался выше, чем на iPhone 11.

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