В Кремле назвали прошедшие митинги внутрироссийским делом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дебаты по российским митингам, которые намечены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то, это исключительно наше дело», — сказал представитель Кремля в понедельник, 30 сентября. По его словам, если у участников ПАСЕ есть конструктивные вопросы, то российская делегация готова дать на них конструктивные ответы.

Накануне в Москве завершился согласованный властями митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела. На мероприятии со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.

Протестные акции в Москве включены в повестку осенней сессии ПАСЕ. Обсуждение вопроса назначено на 3 октября.

Накануне опрошенные «Известиями» члены российской делегации рассказали, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог в организации и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока».