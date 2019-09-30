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В Кремле назвали прошедшие митинги внутрироссийским делом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дебаты по российским митингам, которые намечены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то, это исключительно наше дело», — сказал представитель Кремля в понедельник, 30 сентября. По его словам, если у участников ПАСЕ есть конструктивные вопросы, то российская делегация готова дать на них конструктивные ответы.

Накануне в Москве завершился согласованный властями митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела. На мероприятии со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.

Протестные акции в Москве включены в повестку осенней сессии ПАСЕ. Обсуждение вопроса назначено на 3 октября.

Накануне опрошенные «Известиями» члены российской делегации рассказали, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог в организации и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока».

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