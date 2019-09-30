Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

Обсуждение этого вопроса назначено 3 октября. В пользу принятия решения проголосовали 77 делегатов, против — 33, 12 воздержались, уточняет RT.

«В Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции», — заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании.

По словам парламентария, все допущенные летом нарушения суд уже урегулировал.

«Все задержанные были отпущены, мне кажется, эта тема дебатов выглядит несколько искусственной», — подчеркнул Толстой.

Ранее в этот же день ПАСЕ рекомендовала включить в повестку осенней сессии, которая начинается 30 сентября и продлится до 4 октября, проведение дебатов по «московским событиям», напоминает РИАМО.

Накануне опрошенные «Известиями» члены российской делегации рассказали, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог в ПАСЕ и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока».