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Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ

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Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

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При этом не исключено, что некоторые парламентарии вновь поставят вопрос о нелегитимности российского участия

Обсуждение этого вопроса назначено 3 октября. В пользу принятия решения проголосовали 77 делегатов, против — 33, 12 воздержались, уточняет RT.

«В Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции», — заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании.

По словам парламентария, все допущенные летом нарушения суд уже урегулировал.

«Все задержанные были отпущены, мне кажется, эта тема дебатов выглядит несколько искусственной», — подчеркнул Толстой.

Ранее в этот же день ПАСЕ рекомендовала включить в повестку осенней сессии, которая начинается 30 сентября и продлится до 4 октября, проведение дебатов по «московским событиям», напоминает РИАМО.

Накануне опрошенные «Известиями» члены российской делегации рассказали, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог в ПАСЕ и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока».

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