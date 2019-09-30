В башкирском МВД проверят сообщение СМИ об убитых петардами собаках

МВД Башкирии организовало проверку в связи с сообщением СМИ о жестоком убийстве петардами собаки и ее щенят в башкирском поселке.

«По сообщению в СМИ об убитых собаках полиция проводит проверку», — сообщили «РИА Новости» 30 сентября в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее волонтеры обратились к полиции, организовав сбор подписей на портале change.org. Согласно их данным, 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии школьники взорвали петардами собаку и ее двухнедельных щенков.

«Зверски были убиты двухнедельные щенки бездомной собаки и сама собака школьниками 8-й школы. Сначала малолетние изверги закинули в убежище к собачьей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды», — говорится в тексте петиции. Отмечается, что школьники снимали происходящее на видео и показывали своим приятелям, пишет «Газета.ру».

Волонтеры призвали полицию, органы опеки, отдел образования и всех неравнодушных людей обратить внимание на эту историю.

17 сентября Центр отлова и содержания бездомных животных в Челябинске обвинили в жестоком избиении собак.