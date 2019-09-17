Центр отлова животных в Челябинске обвинили в жестоком избиении собак

Челябинские зоозащитники сообщили, что в Центре отлова и содержания бездомных животных забили насмерть сразу несколько собак. Информация о происшествии в питомнике передана в региональную прокуратуру.

В социальных сетях опубликованы результаты экспертизы одного из обнаруженных трупов, пишет 1obl.ru. «Пес был забит до полусмерти, после чего был зарезан», — сообщают активисты в паблике «Сохрани мне жизнь». В Центре отлова и содержания бездомных животных отрицают обвинения. «После осмотра было выявлено, что собака ослаблена, но не было обнаружено никаких травм», — сообщили представители организации.

В августе полиция начала проверку информации об отравлении нескольких животных в центре реабилитации «Феникс» в Калуге. Об их смерти сообщили волонтеры «Феникса». Также они утверждают, что неизвестные выпустили из клетки чернобурых лис.