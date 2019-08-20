Проверку проведут после отравления животных в питомнике Калуги

Полиция проведет проверку информации об отравлении нескольких животных в центре реабилитации «Феникс» в Калуге. Об их смерти сообщили волонтеры «Феникса». Также они утверждают, что неизвестные выпустили из клетки чернобурых лис.

По словам одной из зоозащитников, Наталии Судец, которые приводит газета «Весть», центр реабилитации в срочном порядке вынужден перебраться на соседнюю территорию, огороженную забором, чтобы тоже самое не случилось с другими животными.

Волонтеры намерены отправить на экспертизу в Москву трупы животных, чтобы установить, чем их отравили. Камеры наблюдения, установленные в питомнике, не зафиксировали, кто и как совершил злодеяние.