Зоозащитники пожалуются в СКР на застреливших медведя полицейских

Магаданские зоозащитники решили пожаловаться на полицейских, которые гонялись за вышедшим в город медведем, а затем застрелили его. Об этом в четверг, 8 августа, в беседе с «РИА Новости» сообщила глава регионального отделения организации «Зооспас» Анастасия Павлова.

«Эта погоня за хищником по городу сама по себе опасна для людей. Он ведь мог броситься на любого прохожего. Думаю, что полицейские повели себя непрофессионально», — отметила Павлова.

По ее словам, необходимость убивать медведя вызывает сомнения. Павлова рассказала, что подобный случай был зафиксирован в городе в 1970-х годах: тогда дикий медведь тоже забрел в город, и силовики оградили территорию, где он находился. Затем зверя усыпили и вывезли в лес.

«А тут погоня и убийство, которое тоже, возможно, не совсем оправданно. Так что мы готовим жалобу в Следственный комитет», — сказала представитель зоозащитного общества.

Ранее 8 августа сообщалось, что вышедший из леса медведь добрался до центра города. Когда животное приблизилось к зданию школы, наблюдавшие за ним полицейские решили, что оно представляет опасность, и застрелили его.