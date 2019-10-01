Спрятаться от «молний»: «Тампа» вновь считается фаворитом сезона НХЛ

В стартующем сезоне НХЛ вновь ожидается немало интриг. Уже в ночь на четверг пройдут четыре матча, в том числе встреча обладателей двух последних Кубков Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Однако, согласно опросу игроков лиги, фаворитом вновь считается действующий победитель регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг». В прошлом сезоне она с большим отрывом выиграла Президентский кубок, но оступилась в первом раунде плей-офф. Не исключено, что и в предстоящем розыгрыше кто-то остановит эту команду.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Молнии» в прошлом сезоне провели фантастический регулярный чемпионат, выиграв его с таким преимуществом, будто вновь наступила середина 1990-х годов, когда в НХЛ не было потолка зарплат и отдельные команды по количеству звезд в составе доминировали над остальными. Но внезапный провал в первом раунде плей-офф (0:4 в серии от «Коламбус Блю Джекетс») разрушил надежды болельщиков из штата Флорида на долгожданный успех. В предстоящем сезоне подопечные Джона Купера попытаются реабилитироваться, и вновь ключевые роли в игре будут исполнять вратарь Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв.

— Для нас было большим разочарованием так рано вылететь из Кубка Стэнли, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Тампы» Ян Рутта. — После великолепного выступления в регулярном чемпионате мы ждали не такого исхода сезона. Но сейчас мы уже выбросили из головы ту неудачу и намерены вновь идти в бой, чтобы бороться за самые высокие места.

«Сент-Луис Блюз»

После сенсационного триумфа в прошлом сезоне «Блюз» будет крайне непросто удержать Кубок Стэнли, но в пользу команды Крейга Беруби говорит то, что она сохранила почти всех лидеров, включая Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва. Владимир вновь будет одним из лидеров коллектива из штата Миссури. Барбашёв пропустил часть тренировочного лагеря из-за травмы, но в ходе сезона должен набрать форму.

— Эта команда способна удержать свои позиции и вновь бороться за Кубок Стэнли, — поделился с «Известиями» экс-нападающий «Сент-Луиса», хоккеист ярославского «Локомотива» Тай Ратти. — Команда славится отличной дисциплиной и характером, который помог ей в прошлом сезоне подняться с последнего места в регулярном чемпионате, выйти в плей-офф и выиграть там очень непростые серии. Уверен, что такие лидеры, как Райан О’Райли, Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело и другие, не дадут команде упасть, а все остальные игроки, включая Барбашёва, помогут им удержать позиции.

«Вашингтон Кэпиталз»

Столичный коллектив весной неожиданно быстро отдал выигранный годом ранее Кубок Стэнли, десятилетие до этого не покорявшийся Александру Овечкину и его команде. Подопечные Тодда Рирдена не так явно провалились в первом раунде, как «Тампа», но даже после семи матчей серии с «Каролиной Харрикейнз» поражение «Вашингтона» выглядело неожиданным. Уже в ночь на четверг Ови, Дмитрий Орлов и остальная команда вновь начнут путь на вершину. На следующей неделе к ним присоединится Евгений Кузнецов, после летнего скандала с наркотиками отделавшийся лишь трехматчевой дисквалификацией в НХЛ.

— Мы всегда стремимся бороться только за самые высокие места, и в новом сезоне также хотим биться за Кубок Стэнли, — сказал «Известиям» нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. — Для нас триумф в позапрошлом плей-офф — уже история. Никто на него не оглядывается — все понимают, что надо начинать сначала. Особенно после такого досадного проигрыша, как в серии с «Каролиной». Поэтому все очень серьёзно относятся к предстоящему сезону и намерены максимально отдавать себя команде в каждом матче.

«Питтсбург Пингвинз»

Две победы в Кубке Стэнли подряд (2016, 2017) создали вокруг команды из Пенсильвании ореол непобедимости. И если через год поражение от «Вашингтона» в финале конференции не выглядело провалом, то оглушительный вылет в первом раунде минувшего плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4 в серии) стал наводить на мысль, что коллектив Майка Салливана в своем нынешнем виде себя изживает. Вряд ли перемены коснутся главных канадских звезд и символов «Пингвинов» ХХI века Сидни Кросби и Криса Летанга, поэтому в первую очередь Евгению Малкину придётся доказывать, что его рано списывать со счетов.

— Любая неудача заставляет работать еще больше, чтобы вернуться на вершину, — заявил «Известиям» вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. — Для нас важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли и принести славу клубу. Уверен, все этого хотят, потому что такие успехи — лучшее, что может быть в хоккее. Такое никому не надоест — ни мне, ни Малкину, ни Кросби, ни Летангу, ни кому-либо еще из нашей команды. Даже если кто-то уже выиграл по два-три трофея.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Рейнджеры» в прошлом сезоне имели широкое российское представительство. Павел Бучневич и Владислав Наместников играли в нападении, а вратарь Александр Георгиев неожиданно отвоевал часть игрового времени у легендарного шведа Хенрика Лундквиста. Минувшим летом уже много сезонов не выходящие в плей-офф клуб превратился в настоящую «русскую колонию». Вратарь Игорь Шестёркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов начнут сезон в фарм-команде. А главной ударной силой клуба в НХЛ станет Артемий Панарин, оказавшийся самым высокооплачиваемым российским хоккеистом на Бродвее, — согласно заключенному семилетнему контракту, он заработает $81,5 млн.

— В последние два года клуб существенно омолодил состав и провел перестройку, а в такой период любой новичок имеет шансы не просто закрепиться в команде, но и стать ее лидером, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Немчинов. — Не все сразу попадут в НХЛ, кому-то придется пробиваться через фарм-клуб в АХЛ, но наверняка команда будет притираться и кого-то могут уже в этом сезоне поднять в главный состав. Ну, а с Панариным понятно — это одна из главных звёзд клуба, и на него будет сделана ставка в ближайшие годы.

«Флорида Пантерз»

После нескольких неудачных сезонов клуб из южного штата не стал скупиться. Самым высокооплачиваемым игроком «пантер» оказался наш вратарь Сергей Бобровский — $10 млн в год при семилетнем контракте. Важное место в команде займет и форвард Евгений Дадонов, уже третий сезон исправно набирающий очки даже в неудачные периоды команды. Но главный трансфер: подписание легендарного тренера Джоэла Кенневилля. Харизматичный специалист создал сильнейший коллектив нынешнего десятилетия «Чикаго Блэкхокс», с которым выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

— Несомненно, в клубе делают серьёзную ставку на Бобровского, иначе бы не подписывали с ним такой солидный контракт, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший форвард «Флориды Пантерз» Павел Буре. — Высокий уровень Сергея не вызывает никаких сомнений — две «Везины» («Везина Трофи», приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. — «Известия») говорят о многом. Думаю, Дадонов также будет играть не последнюю роль, а сама команда может если не в ближайшем сезоне, то в скором времени показать себя с лучшей стороны.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Одна из главных звезд КХЛ последних лет форвард Никита Гусев не сразу обзавелся выгодным контрактом за океаном, но всё же получил желаемое от «дьяволов».

— Судя по тому, как комплектовалась команда летом, Гусев должен будет себя чувствовать там как рыба в воде, — подчеркнул в беседе с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-2000 в составе «Нью-Джерси» Сергей Немчинов. —Менеджеры «Дэвилз» выбрали первым номером драфта талантливого молодого парня Джека Хьюза, было множество тонких и техничных нападающих до этого — например, Тейлор Холл или швейцарец Нико Хишир. Неизвестно, с кем в итоге в звене будет играть Никита, но большинство форвардов команды подходят ему по стилистике и способны вместе с ним играть в интересный хоккей.

«Торонто Мейпл Лифс»

Титулованный тренер Майк Бэбкок уже пятый сезон пытается построить суперкоманду в «Торонто» и принести канадским командам первый с 1993 года Кубок Стэнли. В предстоящем сезоне ему попробует в этом помочь нападающий Илья Михеев, еще весной игравший за омский «Авангард» в финале Кубка Гагарина. Также в систему клуба перешел из ярославского «Локомотива» форвард Егор Коршков, но заокеанскую карьеру ему придется начать в фарм-клубе.

— Майк Бэбкок любит работать с молодыми и талантливыми игроками, неважно, какая у них национальность, — рассказал «Известиям» выигравший под началом Бэбкока Кубок Стэнли-2008 в составе «Детройта» Крис Челиос. — Он очень качественно работал с Павлом Дацюком, а затем с Никитой Зайцевым. И наверняка будет давать шансы российским новичкам. Дальше многое будет зависеть от них самих — их работы на тренировках и эффективности в матчах.

Также в предстоящем сезоне российским зрителям будет интересно наблюдать за «Даллас Старз» Александра Радулова и Антона Худобина, «Филадельфией Флайерз» Ивана Проворова, «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, «Оттавой Сенаторз» Никиты Зайцева и Артёма Анисимова, «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, Владислава Каменева и Валерия Ничушкина, «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова, «Каролину» Андрея Свечникова и «Виннипег Джетс» Дмитрия Куликова.