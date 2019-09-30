Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Также суд изменил категорию преступления с тяжкой на средней тяжести.

Перед вынесением приговора актер заявил, что не хочет наказания для правоохранителей «за превышение полномочий» и надеется на справедливое решение суда по отношению к себе.

«Я с уважением отношусь к действиям сотрудников, я ничего не делал, ничего не выкрикивал, ждал друга, когда на меня напали. Я не представлял никакой опасности, у меня не было цели навредить кому-то, ко мне можно было спокойно подойти и объяснить, но меня начали заламывать», — сказал Устинов.

На заседании 30 сентября прокуратура просила для Устинова вместо реального срока условный с испытательным сроком в 4 года. Сторона обвинения отметила, что вина актера доказывается показаниями потерпевшего и свидетелей, документами из материалов дела и видеоматериалами, Устинова задержали за скандирование оскорбительных лозунгов. Однако судом не были учтены положительные характеристики, отметил прокурор.

Признанный потерпевшим по делу омоновец Александр Лягин также просил суд не наказывать Устинова реальным лишением свободы. Мосгорсуд рассмотрел видеозапись задержания актера.

К 3,5 года колонии ранее актера приговорил Тверской суд Москвы за применение насилия к сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, во время акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

19 сентября заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день судья отпустил осужденного из СИЗО, а спустя несколько дней прокуратура потребовала изменить наказание для актера.