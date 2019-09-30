Прямой эфир

Прокуратура попросила для Устинова условный срок

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура попросила суд назначить актеру Павлу Устинову условный срок вместо реального, признанный потерпевшим по делу сотрудник ОМОНа согласился. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда 30 сентября.

Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
Депутаты столичного парламента разрабатывают проект гуманизации законодательства

«Я считаю, что можно добиться исправления Устинова без реального лишения свободы и что судом не были учтены все положительные характеристики. Прошу изменить приговор и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 4 года», — сказал прокурор на заседании.

Прокурор добавил, что вина Устинова подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, документами из материалов дела и видеоматериалами. Постановление суда по административному делу подтверждает, что актер участвовал в несанкционированной акции и скандировал оскорбительные лозунги, за которые и был задержан, отметил представитель обвинения.

Потерпевший омоновец также попросил суд не наказывать Устинова реальным решением свободы.

«Я не отрицаю что он виноват, но считаю, что не надо наказывать с реальным сроком лишения свободы», — сказал Александр Лягин в зале суда.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

После ареста актера в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как омоновцы задерживают Устинова. Тверской суд Москвы отказался приобщать запись к делу, Мосгорсуд на заседании 30 сентября согласился рассмотреть материал.

19 сентября заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день судья отпустил осужденного из СИЗО, а спустя несколько дней прокуратура потребовала изменить наказание для актера — сторона обвинения полагает, что исправление Устинова возможно без его реального лишения свободы, а сама категория преступления может быть смягчена.

Со своей стороны защита настаивает на полном оправдании осужденного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» закончился
Матвиенко не увидела необходимости в изменении наказания для митингующих

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019