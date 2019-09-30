Прокуратура попросила для Устинова условный срок

Прокуратура попросила суд назначить актеру Павлу Устинову условный срок вместо реального, признанный потерпевшим по делу сотрудник ОМОНа согласился. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда 30 сентября.

«Я считаю, что можно добиться исправления Устинова без реального лишения свободы и что судом не были учтены все положительные характеристики. Прошу изменить приговор и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 4 года», — сказал прокурор на заседании.

Прокурор добавил, что вина Устинова подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, документами из материалов дела и видеоматериалами. Постановление суда по административному делу подтверждает, что актер участвовал в несанкционированной акции и скандировал оскорбительные лозунги, за которые и был задержан, отметил представитель обвинения.

Потерпевший омоновец также попросил суд не наказывать Устинова реальным решением свободы.

«Я не отрицаю что он виноват, но считаю, что не надо наказывать с реальным сроком лишения свободы», — сказал Александр Лягин в зале суда.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

После ареста актера в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как омоновцы задерживают Устинова. Тверской суд Москвы отказался приобщать запись к делу, Мосгорсуд на заседании 30 сентября согласился рассмотреть материал.

19 сентября заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день судья отпустил осужденного из СИЗО, а спустя несколько дней прокуратура потребовала изменить наказание для актера — сторона обвинения полагает, что исправление Устинова возможно без его реального лишения свободы, а сама категория преступления может быть смягчена.

Со своей стороны защита настаивает на полном оправдании осужденного.