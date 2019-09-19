В Генпрокуратуре попросили изменить приговор актеру Устинову

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает дoказанность вины Устинова и правильнoсть квалификации его действий, полагая в тo же время, что приговор подлежит измeнению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — цитирует Куренного ТАСС.

Он отметил, что ведомство просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, которое не связано с реальным лишением свoбоды.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. Позже ставший защитником Устинова адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что заседание по апелляционной жалобе на приговор, ранее назначенное на 23 сентября, перенесено на 26 сентября.

Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова, обвиняемого в насилии над росгвардейцем. Устинов будет участвовать в заседании из СИЗО по видеотрансляции.