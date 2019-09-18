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Адвокат попросит прокуратуру ходатайствовать о смягчении меры пресечения Устинову

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Адвокат Анатолий Кучерена намерен попросить прокуратуру выступить с инициативой об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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«Первый шаг, который я сделаю, — я буду просить, чтобы прокуратура вышла с инициативой изменения меры пресечения в виде любой другой, не связанной с лишением свободы», — приводит его слова ТАСС.

Кучерена подчеркнул, что будет продолжать подготовку к апелляции совместно с адвокатом Дмитрием Чешковым, который представлял Устинова прежде.

Ранее 18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова. Он призвал всех дождаться итогов апелляции, поскольку это — «единственное законное действие».

Песков добавил, что администрация не должна и не может оказывать влияние на суд, а позиции людей были приняты к сведению.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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