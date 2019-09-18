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Турчак назвал приговор Устинову вопиющей несправедливостью

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Приговор, вынесенный Павлу Устинову за причинение телесных повреждений силовику, — вопиющая несправедливость. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Это невозможно игнорировать или промолчать», — написал Турчак в Instagram.

По словам политика, он неоднократно пересмотрел видео, сделанные на месте задержания. На них видно, что Устинов не сделал ничего противоправного и «просто стоял у метро».

«В момент задержания он, естественно, попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — подчеркнул Турчак. То, что суд не принял записи во внимание, по его словам, нечестно и несправедливо.

«Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно», — отметил он.

16 сентября Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима, признав виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Сам подсудимый не признал вину. По его словам, он не причинял силовику вреда, а на месте акции оказался случайно, так как шел на деловую встречу.

Согласно материалам дела, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков», задержал старший сержант полиции Александр Лягин. Следствие полагает, что во время задержания Устинов оказывал активное сопротивление, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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