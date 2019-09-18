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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Устинова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.

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«Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий, единственное законное действие — апелляция, давайте дождемся итогов рассмотрения», — рассказал пресс-секретарь 18 сентября, поясняя, что администрация не должна и не может оказывать влияние на суд, а позиции людей были приняты к сведению.

«Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебных систем и России в целом. Не считаю это возможным», — пояснил Песков добавив, что снижение доверия общества к российской судебной системе и органам следствия в Кремле «не фиксируют».

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Прокурор запросил для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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