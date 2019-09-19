Песков прокомментировал обращение публичных лиц об Устинове

В Кремле не видели заявлений от представителей общественности к президенту России Владимиру Путину о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно и после прихода защитника Анатолия Кучерены «всё будет хорошо». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 19 сентября.

«Нет, мы не видели таких заявлений», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и режиссер Андрей Звягинцев. На своей странице в Instagram Турчак назвал вопиющей несправедливостью ситуацию с задержанием актера. По его словам, в Сети есть видеозаписи с места задержания, на которых видно, что парень «просто стоял возле метро».

Работники театров во главе с худруком «Сатирикона» Константином Райкиным попросили президента Владимира Путина взять под контроль ситуацию с уголовным делом актера и повлиять на его справедливый пересмотр в апелляционной инстанции. Об этом говорится в их открытом письме, размещенном на сайте театра. Также на сайте «Сатирикона» размещено видеообращение Райкина к общественности и СМИ с призывом обратить внимание на дело Устинова. Худрук рассказал «Интерфаксу», что в среду, 18 сентября, он вместе с другими театральными деятелями попросил Кучерену защищать обвиняемого. «Мы надеемся, что Кучерена как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сказал он.

Позже ставший защитником Устинова Кучерена сообщил, что заседание по апелляционной жалобе на приговор, ранее назначенное на 23 сентября, перенесено на 26 сентября.

Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова, обвиняемого в насилии над росгвардейцем. Представление об изменении актеру меры пресечения направила Генпрокуратура. Устинов будет участвовать в заседании из СИЗО по видеотрансляции.