Мосгорсуд приобщил к делу Устинова видеозапись его задержания

Мосгорсуд принял решение приобщить к материалам по делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую суд первой инстанции отказался рассматривать. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Удовлетворить в полном объеме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания», — объявила судья.

19 сентября заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день Мосгорсуд отпустил осужденного из СИЗО. В ходе заседания спустя несколько дней прокуратура потребовала изменить наказание для актера. По мнению обвинения, исправление Устинова возможно без его реального лишения свободы. Также прокуратура полагает, что категория преступления, совершенного Устиновым, может быть смягчена. Со своей стороны защита настаивает на полном оправдании осужденного.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

После ареста актера в сети появилась видеозапись, на которой видно, как омоновцы задерживают Устинова. Однако суд отказался приобщать запись к делу.