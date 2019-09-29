Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» закончился

Согласованный властями митинг в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» завершился на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 29 сентября.

Агентство отмечает, что на мероприятии со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение, либо отпустило под подписку о невыезде. Это Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.

Также выступили артисты Татьяна Лазарева и фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщила об участвующих в акции 20 тыс. человек. По данным полиции, кроме представителей некоторых политических партий на мероприятии присутствовали бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

Отмечалось, что в связи с проведением мероприятия на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9 ограничено движение транспорта. До 19:00 мск будет полностью перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Под названием «московское дело» подразумевается несколько уголовных дел, возбужденных против участников организованных оппозицией акций 27 июля и 3 августа. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовиков во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, некоторые из них были приговорены к разным срокам заключения, других суд постановил выпустить из-под стражи.

Также по «московскому делу» проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на акции 3 августа. Приговор был обжалован его адвокатами и Генпрокуратурой, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.