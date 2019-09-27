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Матвиенко не увидела необходимости в изменении наказания для митингующих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит оснований менять наказание за нарушение правил проведения митингов. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Новости».

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«Я не вижу сегодня оснований менять законодательство в этой части. Нам нужен анализ правоприменительной практики, возможно, следует усилить ответственность за принятие неправомерных решений. Я думаю, что в рамках диалога власти и общества мы выправим всё это», — сказала Матвиенко.

По словам спикера, чрезмерное проявление силы недопустимо. В связи с этим она вспомнила инцидент с женщиной, которую во время митинга ударили в живот. Кроме того, она отметила чувство справедливости российского народа и подчеркнула, что власть находится под общественным контролем, идет на диалог.

25 сентября Матвиенко заявила, что Совфед проведет работу по гуманизации всей уголовно-процессуальной системы. По ее словам, каждый случай несоразмерности наказания содеянному «остро переживается неравнодушными гражданам».

19 сентября в Мосгордусме объявили о разработке проекта постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность. Он предполагает отмену или смягчение ряда статей Уголовного кодекса. Со схожим предложением выступили и в Госдуме.

Речь идет о статьях 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», 280 и 318 — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Работа над документами ведется на фоне судебных решений по так называемому московскому делу о летних протестах в столице.

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