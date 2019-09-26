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В Мосгорсуде оценили возможность прекращения дела в отношении Миняйло

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение о прекращении уголовного дела в отношении Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, должен принять Следственный комитет. Об этом в четверг, 26 сентября, заявила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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«Вопрос о прекращении уголовного дела на данной стадии в отношении Миняйло относится к компетенции Следственного комитета», — отметила она.

Адвокат обвиняемого Алан Гамазов добавил, что ему и Миняйло необходимо явиться в СК для проведения беседы.

Ранее 26 сентября суд отпустил Миняйло на свободу. По словам судьи, в его действиях усматриваются лишь признаки административного правонарушения — его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

34-летний Миняйло на заседании заявил о своей невиновности и попросил его освободить. При этом следователь просил суд перевести Миняйло из СИЗО под домашний арест. Ходатайство было отклонено.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого были арестованы 13 фигурантов дела — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.

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