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Дима Билан вызвал замешательство жителей Самары высказыванием о фюрере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Певец Дима Билан вновь оконфузился во время посещения Самары, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества «фюрером». Об этом 29 сентября сообщил телеканал «360».

Во время повторного визита в Самару певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на строительство площадки для детей с ограниченными возможностями. Билану показали работы, выполненные детьми, а руководитель студии предложила ребятам спеть артисту песню. На это музыкант ответил: «Yes, mein lieber Führer» («Да, мой дорогой фюрер». — Ред.).

Руководитель самарской студии Екатерина Сизова прокомментировала случившееся, назвав это «глупостью».

«Я, если честно, даже не хочу это комментировать, потому что мне вообще неприятна эта ситуация, как из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного нужно раздувать такие вот истории…» — цитирует ее «РИА Новости».

Сизова также добавила, что посещение певцом студии стало «прекрасным праздником». По ее словам, Билан подарил участникам и руководству студии хорошее настроение.

Предыдущий скандал с участием Билана произошел в Самаре 9 сентября во время концерта по случаю дня рождения города. Вскоре после выступления в Сети появились кадры, на которых исполнитель демонстрирует странное поведение, роняет микрофон, подозрительно медленно пьет и показывает неприличные жесты. После этого жители города потребовали от местных властей извинений за приглашение певца на праздник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить исполнителя на употребление наркотических веществ.

Сам Билан в видеообращении в Instagram извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Он посетовал, что давно не принимал спиртное и «не рассчитал». Также певец пообещал дать в городе открытый концерт.

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