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Милонов предложил поющим под фонограмму артистам выступать бесплатно

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Артистам следует запретить петь на концертах под фонограмму, если их гонорар превышает размер оплаты за выступление кордебалета. С соответствующей идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не всегда 100% фонограммы можно исключить, особенно если идет речь о телезаписи, но на концертах, конечно же, под фонограмму петь — запретить надо, или пой, но бесплатно, <...> или по цене кордебалета, который прыгает под фонограмму», — приводит слова Милонова агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет НСН, таким образом парламентарий отреагировал на выступление российского исполнителя Димы Билана на концерте в Самаре 8 сентября. В Сети появились кадры, на которых видно, что певец выступает не в трезвом виде, путает слова своих песен и странно двигается. Некоторые пользователи интернета обвинили Билана в пении под фонограмму.

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