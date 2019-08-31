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Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

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Фото: соцсети
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Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

Казус с участием народного артиста России произошел на закрытии конкурса с песней «Атландита». Голос Киркорова раздался из колонок во время проигрыша. После этого певец быстро поднес микрофон к лицу.

Ранее в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир.

Конфликт произошел из-за задержек в работе технических служб. Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относятся к тому, что артисты проявляют эмоции.

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