Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

Казус с участием народного артиста России произошел на закрытии конкурса с песней «Атландита». Голос Киркорова раздался из колонок во время проигрыша. После этого певец быстро поднес микрофон к лицу.

Ранее в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир.

Конфликт произошел из-за задержек в работе технических служб. Гендиректор шоу Александр Румянцев заявил, что с пониманием относятся к тому, что артисты проявляют эмоции.