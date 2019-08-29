Киркоров со сцены обматерил персонал «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна». Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, артист возмутился сорванным графиком репетиций и обругал организаторов музыкального конкурса.

Судя по видео, снятому одним из очевидцев, певцу не удалось отрепетировать свое выступление перед камерами до официального начала очередного дня фестиваля, съемка которого ведется в прямом эфире.

«Я пока не отрепетирую сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», — заявил со сцены исполнитель, используя в речи нецензурную брань.

После этого Киркоров пригрозил сорвать прямой эфир, заявив, что ему нет дела до времени начала концерта, пишет «Газета.ру».

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит в 18-й раз. В 2015 году фестиваль переехал из латвийской Юрмалы в Сочи, где проводится и сейчас. Как заявил 24 августа продюсер шоу, композитор Игорь Крутой, конкурс больше не вернется в Латвию — российский город станет его постоянной площадкой.