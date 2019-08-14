Наталия Орейро и Рита Ора выступят на «Новой волне» в Сочи

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий Ангел» Наталия Орейро и британская исполнительница Рита Ора станут специальными гостями на фестивале «Новая волна» в Сочи. Об этом в среду, 14 августа, пишет сайт kp.ru.

Согласно программе фестиваля, Орейро выступит 25 августа на творческом вечере Игоря Крутого, а Ора споет 29 августа на закрытии смотра.

Помимо мировых звезд, в концертах примут участие Филипп Киркоров, Ани Лорак, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Игорь Николаев и многие другие.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Сочи с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в зале New Wave Hall.

23 марта сообщалось, что Наталия Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт.