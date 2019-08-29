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Пригожин вступился за отругавшего персонал «Новой волны» Киркорова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который устроил скандал во время репетиции на «Новой волне».

«Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От «Металлики» до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек — святое время», — сказал культурный деятель в эфире НСН в четверг, 29 августа.

По словам Пригожина, без репетиции выходить на сцену нельзя, тем более что Киркоров «не рэппер», а высочайший профессионал, который любит свое дело.

Он также возмутился тем, что происходящее на саундчеке появляется в СМИ. Как отметил продюсер, репетиция — это очень интимный процесс, в который не следует вмешиваться журналистам.

Ранее в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир, заявив, что ему нет дела до времени начала концерта.

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