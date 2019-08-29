Пригожин вступился за отругавшего персонал «Новой волны» Киркорова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который устроил скандал во время репетиции на «Новой волне».

«Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От «Металлики» до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек — святое время», — сказал культурный деятель в эфире НСН в четверг, 29 августа.

По словам Пригожина, без репетиции выходить на сцену нельзя, тем более что Киркоров «не рэппер», а высочайший профессионал, который любит свое дело.

Он также возмутился тем, что происходящее на саундчеке появляется в СМИ. Как отметил продюсер, репетиция — это очень интимный процесс, в который не следует вмешиваться журналистам.

Ранее в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир, заявив, что ему нет дела до времени начала концерта.