Прямой эфир

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремлевский комбинат питания подал иск в Арбитражный суд Москвы на эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

По словам пресс-секретаря управления делами президента России Елены Крыловой, иск связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы Киркорова во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле, передает «РИА Новости».

Иск был зарегистрирован 1 августа и находится на рассмотрении первой инстанции в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и без судебного заседания. Сумма исковых требований составляет 82 тыс. рублей.

Гендиректор комбината Александр Мещанский признал факт подачи иска.

«У них есть финансовая задолженность по отношению к комбинату питания «Кремлевский». Они на нее никак не реагируют, мы были вынуждены подать иск в Арбитражный суд», — цитирует Мещанского RNS.

Комбинат «Кремлевский» — бюджетное предприятие. Он занимается организацией питания сотрудников администрации главы государства, обслуживает приемы на официальном уровне и протокольные мероприятия, сообщает телеканал «360». Там также можно заказать продукты, доставку блюд или проведение мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киркорова на модном показе покусала лошадь
Киркоров рассказал об аварии с участием его команды по пути в Крым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017