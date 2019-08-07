Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Кремлевский комбинат питания подал иск в Арбитражный суд Москвы на эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

По словам пресс-секретаря управления делами президента России Елены Крыловой, иск связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы Киркорова во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле, передает «РИА Новости».

Иск был зарегистрирован 1 августа и находится на рассмотрении первой инстанции в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и без судебного заседания. Сумма исковых требований составляет 82 тыс. рублей.

Гендиректор комбината Александр Мещанский признал факт подачи иска.

«У них есть финансовая задолженность по отношению к комбинату питания «Кремлевский». Они на нее никак не реагируют, мы были вынуждены подать иск в Арбитражный суд», — цитирует Мещанского RNS.

Комбинат «Кремлевский» — бюджетное предприятие. Он занимается организацией питания сотрудников администрации главы государства, обслуживает приемы на официальном уровне и протокольные мероприятия, сообщает телеканал «360». Там также можно заказать продукты, доставку блюд или проведение мероприятия.