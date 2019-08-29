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Директор «Новой волны» объяснил скандал с Киркоровым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Король российской эстрады Филипп Киркоров, устроивший скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи, был несдержан, но это не повлияло на его выступление. Об этом заявил гендиректор шоу Александр Румянцев в четверг, 29 августа.

Организатор уточнил, что конфликт произошел во время репетиции из-за задержек в работе технических служб.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Румянцева, организаторы конкурса с пониманием относятся к тому, что артисты проявляют эмоции.

Ранее в Сети появился ролик с Киркоровым, на котором он возмущается сорванным графиком репетиций и ругает организаторов «Новой волны». После этого певец пригрозил сорвать прямой эфир, заявив, что ему нет дела до времени начала концерта.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит с 24 по 29 августа в 18-й раз. В 2015 году фестиваль переехал из латвийской Юрмалы в Сочи, где проводится и сейчас. Как заявил 24 августа продюсер шоу, композитор Игорь Крутой, конкурс больше не вернется в Латвию — российский город станет его постоянной площадкой.

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