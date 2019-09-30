Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Самолет «Уральских авиалиний» в понедельник, 30 сентября, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге после столкновения со стаей птиц. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что лайнер Airbus A320 направлялся из Краснодара в Иркутск. Экипаж доложил об инциденте после вылета.

«Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово», — отметила собеседница агентства.

Посадка прошла благополучно, в пункт назначения пассажиров доставит резервный борт. Вылет из Кольцово планируется в 10:55 мск.

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