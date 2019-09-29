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Самолет еще одной делегации ГА ООН вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Самолет с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и другими официальными лицами страны на борту вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за неполадок. Об этом 29 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

Речь идет о частном самолете, в котором, помимо лидера республики, находилась делегация Кипра, они возвращались после сессии Генассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке.

По данным портала Newsbomb, во время полета возникли некоторые проблемы с лобовым стеклом. Экипаж решил не долетать до Лондона и вернуться в аэропорт вылета.

Воздушное судно приземлилось в Нью-Йорке ночью. Анастасиадис и делегация остались в гостинице. Ожидается, что они продолжат маршрут вечером в воскресенье, 29 сентября. Информации о времени повторного вылета пока нет.

Накануне в аэропорт Нью-Йорк вернулся самолет с делегацией Пакистана, которая также вылетала после сессии ГА ООН. Неполадки были обнаружены на подлете к Торонто.

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