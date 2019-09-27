Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 авиакомпании Japan Airlines, летевший из Вены в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических неисправностей. Об этом со ссылкой на со ссылкой на представителя авиаузла Анастасию Хаустову сообщили «РИА Новости».

Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стали проблемы с давлением масла в левом двигателе, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Telegram-канал «112».

На борту находились 194 человека. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, пассажиры смогут улететь из Хабаровска не раньше чем через восемь часов. В настоящее время они размещены в международном терминале. За людьми вылетел новый авиаборт из Японии.

25 сентября Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 56 пассажиров. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси.